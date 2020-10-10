Украина

"Сине-желтые" огласили заявку на поединок Лиги наций.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав команды на матч Лиги наций против Германии, сообщает официальный сайт УАФ.

Вне заявки украинской команды остались полузащитник Роман Безус и защитник Валерий Бондарь

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Никита Шевченко, 23. Дмитрий Ризнык;

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Виталий Миколенко, 18. Богдан Михайличенко, 21. Александр Караваев;

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Владимир Шепелев, 19. Евгений Макаренко, 20 Виктор Коваленко, 22. Александр Зубков;

Нападающие: 9. Роман Яремчук.

Матч Украина – Германия состоится в Киеве в субботу, 10 октября, и начнется в 21:45. Следить за событиями поединка можно будет в онлайн-трансляции на Football.ua.