Сборная Испании добыла минимальную победу над Швейцарией в поединке элитного дивизиона Лиги наций.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Оярсабаля на 14-й минуте встречи. Больше команды в этом матче не забивали.

Смотрите обзор первого тайма матча Испания — Швейцария:

Смотрите обзор второго тайма матча Испания — Швейцария:

Испания - Швейцария 1:0
Гол: Оярсабаль, 14

Испания: Де Хеа — Навас, Рамос, П. Торрес, Гайя — Мерино, Бускетс — Оярсабаль (Морено, 73), Ольмо (Каналес, 57), Ф. Торрес (Родри, 88) — Фати (Траоре, 57)

Швейцария: Зоммер — Видмер (Гавранович, 86), Эльведи, Шер, Родригес, Бенито (Цубер, 81) — Соу (Варгас, 60), Джака, Фройлер (Фернандеш, 86) — Сеферович, Мехмеди (Шакири, 60)

Предупреждения: Мерино — Шер, Фройлер