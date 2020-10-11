Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций.
Испания — Швейцария, Getty Images
11 октября 2020, 00:05
Сборная Испании добыла минимальную победу над Швейцарией в поединке элитного дивизиона Лиги наций.
Победителя данного противостояния определил единственный гол Оярсабаля на 14-й минуте встречи. Больше команды в этом матче не забивали.
Смотрите обзор первого тайма матча Испания — Швейцария:
Смотрите обзор второго тайма матча Испания — Швейцария:
Испания - Швейцария 1:0
Гол: Оярсабаль, 14
Испания: Де Хеа — Навас, Рамос, П. Торрес, Гайя — Мерино, Бускетс — Оярсабаль (Морено, 73), Ольмо (Каналес, 57), Ф. Торрес (Родри, 88) — Фати (Траоре, 57)
Швейцария: Зоммер — Видмер (Гавранович, 86), Эльведи, Шер, Родригес, Бенито (Цубер, 81) — Соу (Варгас, 60), Джака, Фройлер (Фернандеш, 86) — Сеферович, Мехмеди (Шакири, 60)
Предупреждения: Мерино — Шер, Фройлер