Лига наций

Защитник прокомментировал поединок против немцев.

Защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный дал свою оценку прошедшему матчу Лиги наций против Германии (1:2).

"Каждому футболисту приятно играть с такими командами. Германия – одна из лучших команд мира. Было очень сложно. Оценить свою игру я не могу, пусть это тренер делает. Моя задача выходить и показывать все, что я могу. Конечно, в плане опыта матчи с Францией и Германией мне многое дали. Там очень хорошие игроки, они давно играют на таком уровне. Я только начинаю, это мне плюс на будущее.

В тех командах есть игроки, за которыми я слежу, но не более. Я не такой фанат чьей-то игры, более сконцентрирован на своей. В матче с Германией сложно было с Дракслером и Гнабри. Они играли в моей зоне, очень грамотно открывались. Тяжело с ними.

Результат? Могли и вничью сыграть, и с большим счетом проиграть. Тут загадывать нет смысла. Сложилось как сложилось. С одной стороны, хороший результат, потому что Германия одна из лучших команд в мире. Но хотелось большего", — сказал Забарный официальному сайту УАФ.

Ранее свое мнение о поединках против топ-команды высказал главный тренер сборной Андрей Шевченко.