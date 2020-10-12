Лига наций

Менеджер философски подошел к прошедшим поражениям.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что поединки против топ-соперников позволяют команде расти.

"Для нас играть с чемпионами мира без своих основных игроков фактически невозможно. Потеря одного-двух игроков серьезно влияет на качество нашей игры, а мы потеряли 7-8 игроков основного состава. Пришлось играть молодыми ребятами, которым по 18-19 лет. Мы понимали всю ситуацию, шли на риск".

"Я надеюсь, что даже играя с таким хорошим соперником, ребята набравшись опыта, поймут с каким настроением нужно выходить на поле и какие ошибки нельзя допускать против таких оппонентов".

"Нужно убрать счет. Мы смогли продемонстрировать структурную игру, которую налаживаем в сборной. Те ошибки, которые были допущены, это опыт, приобретенный ребятами. Мы много разбирали игру, показывали, рассказывали – в этом и есть позитив. Если не играть с такими соперниками, не ошибаться, то у тебя не будет роста. Чемпионат Украины нам сейчас ничего не дает".

"Там нет такого ритма, нет таких качественных футболистов. Учиться в чемпионате Украины очень тяжело, а на таком уровне, когда набьешь шишек, наошибаешься, это дает результат. Да, мы понесли имиджевый урон, потому что 7:1 это много", — сказал Шевченко в эфире телеканала Футбол.

Напомним, в последнем поединке в рамках Лиги наций Украина на своем поле уступила Германии.