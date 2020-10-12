Лига наций

Хавбек высказался о прошедшей встрече.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский дал свой комментарий после поединка Лиги наций против Германии (1:2).

"Игра была намного лучше, чем с Францией. Сыграли более агрессивно, более компактно в обороне. Этот поединок надо оценивать более глобально и на будущее. Чем больше матчей мы будем играть с такими соперниками, тем мы сильнее будем.

Это для нас тоже испытание, у нас еще чемпионат Европы впереди. За счет таких матчей мы будем набирать и расти как команда. Есть неплохие моменты в матчах, есть моменты, которые нам нужно улучшать. Нужно хорошие моменты взять с собой и перенести на следующие матчи, а там, где не получалось — мы должны быть более хладнокровными в последней фазе атаки, грамотнее играть, поменьше мячей терять. Это тоже класс футболистов. Мы должны к этому стремиться.

Для молодых дебютантов это тоже шанс. Не всегда такие шансы попасть в сборную выпадают. Мы показали неплохие результаты, многие футболисты хотят попасть в сборную. Это для них был определенный экзамен для них. Все ребята приехали с энтузиазмом, хотят себя проявить, показать. Что-то получалось, что-то не получалось. Надеюсь, для них это будет такой трамплин, чтобы сделать шаг вперед, играть в более современный футбол. Для их прогресса это большой плюс. Им 20 лет, я в 21-22 с такими командами не играл.

Это опыт, который ты не получишь в чемпионате Украины, на тренировках, это совсем другие эмоции, психологически очень важно быть устойчивым в таких матчах. Нужно включаться и быть сконцентрированным все 90 минут", — сказал Малиновский официальному каналу УАФ.

Ранее свое мнение о прошедшем поединке и личном уровне высказал защитник Илья Забарный.