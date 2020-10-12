Лига наций

Полузащитник сборной Испании дал комментарий перед игрой с Украиной.

Сборная Украины сыграет с Испанией в рамках четвертого тура группового этап Лиги наций. Серхио Бускетс считает, что недооценивать подопечных Шевченко нельзя.

"Мы не считаем сборную Украины ни сильной, ни слабой командой в нашей группе. Этот соперник способен демонстрировать качественный футбол, придерживаться своего стиля.

Если я не ошибаюсь, у Украины недавно была впечатляющая беспроигрышная серия. Мы не должны недооценивать своего соперника", — приводит слова Бускетса официальный сайт УАФ.

Матч Украина — Испания состоится во вторник, 13 октября, в Киеве, на НСК Олимпийский. Начало в 21:45 по киевскому времени.