Лига наций

Луис Энрике может рассчитывать на 22 футболистов.

Сборная Испании определилась со списком игроков, которые смогут сыграть против Украины, сообщает официальный сайт УАФ. Луис Энрике оставил в финальном перечне 22 футболиста.

Вратари: Давид Де Хеа, Кепа Аррисабалага, Унаи Симон

Защитники: Хесус Навас, Серхио Рамос, Пау Торрес, Эрик Гарсия, Хосе Луис Гайя, Серхио Регилон, Серхи Роберто

Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Микель Мерино, Дани Себальос, Серхио Каналес, Хосе Кампанья

Нападающие: Родриго Морено, Ансу Фати, Ферран Торрес, Дани Ольмо, Адама Траоре, Микель Ойарсабаль

Матч Украина — Испания состоится во вторник, 13 октября, в Киеве, на НСК Олимпийский. Начало в 21:45 по киевскому времени.