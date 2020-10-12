Лига наций

Вашему вниманию видео с комментариями наставника сборной Украины о следующем поединке Лиги наций.

Сборная Украины проведет очередной поединок в рамках элитного дивизиона Лиги наций, а соперником "желто-синих" станет национальная команда Испании.

В преддверии этого матча состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, видео которой вы можете посмотреть на нашем сайте.

Если у вас нет возможности посмотреть видео, комментарий украинского специалиста также доступен в текстовом варианте по данной ссылке.

Напомним, матч Украина – Испания состоится завтра, 13 октября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.