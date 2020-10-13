Лига наций

Полузащитник стал 12-м игроком, которому удалось достичь этого рубежа.

В матче четвертого тура Лиги наций против Швейцарии Тони Кроос в 100-й раз вышел на поле в составе сборной Германии — сообщает ОРТА.

Для того, чтобы сыграть 100 матчей, Кроосу понадобилось более 10 лет: дебютировал он 3 марта 2010 года в товарищеском матче против Аргентины.

Больше, чем Тони, за сборную Германии сыграли лишь 10 человек: Томас Хесслер (101), Франц Беккенбауэр (103), Пер Мертезакер (104), Юрген Колер (105), Юрген Клинсманн (108), Филипп Лам (113), Бастиан Швайнштайгер (121), Лукас Подольски (130), Мирослав Клозе (137) и Лотар Маттеус (150).