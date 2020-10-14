Лига наций 14 октября 2020, 00:22 Кто был лучшим игроком сборной Украины в матче с Испанией? Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "желто-синих" в минувшем поединке Лиги наций. Украина - Испания, УАФ 14 октября 2020, 00:22 Сборная Украины одержала сенсационную победу над Испанией в поединке элитного дивизиона Лиги наций. Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста "желто-синих" в минувшем поединке. Напомним, что смотреть смотреть видео голов и обзор матча Украина — Испания вы можете на Football.ua. Команды Испания Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте