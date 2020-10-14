Сборная Украины одержала сенсационную победу над Испанией в поединке элитного дивизиона Лиги наций.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста "желто-синих" в минувшем поединке.

 

Напомним, что смотреть смотреть видео голов и обзор матча Украина — Испания вы можете на Football.ua.