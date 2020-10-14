Лига наций

Вратарь дал свою оценку прошедшему поединку.

Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер высказал свое мнение об игре своей команды в матче против Германии (3:3).

"Если трижды ведешь в счете, то, понятное дело, имеешь все шансы на победу. Мы провели отличный первый тайм, заставляли немцев ошибаться и были эффективными в своих действиях, чего нам не хватало в последних матчах. Но Германия остается Германией".

"Очень жаль, что этот результат нам толком не поможет, поскольку в параллельном матче Украина добилась победы. Мы действительно хотели обыграть сегодня Германию", — приводит слова Зоммера официальный сайт УЕФА.

Ранее свой комментарий о прошедшей встрече дал голкипер немецкой команды Мануэль Нойер.