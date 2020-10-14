Лига наций

Вратарь "сине-желтых" получил оценку 8,5 от портала.

В матче 4-го тура Лиги наций Украина одолела на своем поле сборную Испании со счетом 1:0.

Лучшим игроком матча по версии портала Whoscored стал украинский голкипер Георгий Бущан, который отразил 8 ударов в створ от Испании. За этот поединок вратарь киевского Динамо получил оценку 8,5.

Лучшим в составе "фурия роха" стал вингер Адама Траоре, который получил оценку 8.

Стоит отметить, что Бущан также стал лучшим в составе сборной Украины в предыдущем матче с Германией.