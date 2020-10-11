Портал отметил игру украинского голкипера в поединке Лиги наций.
Георгий Бущан, Getty Images
11 октября 2020, 07:47
В матче 3-го тура Лиги наций Украина уступила Германии на своем поле со счетом 1:2.
"Бундестим" могла победить с более крупным счетом, ведь нанесла в створ ворот украинской команды 13 ударов, однако в этом поединке проявил себя голкипер Георгий Бущан. Игру вратаря Динамо отметил портал WhoScored, который поставил ему высшую оценку среди "сине-желтых" – 7,2.
Лучшим игроком поединка стал полузащитник сборной Германии Леон Горецка (7,8), отличившийся одним из голов.
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