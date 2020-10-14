Лига наций

Защитник швейцарцев доволен своей командой

Защитник сборной Швейцарии Сильвен Видмер прокомментировал результат матча против команды Германии (3:3).

"Приехать в Германию и забить здесь три гола — это, определенно, повод для гордости. Но в то же время горько признавать, что после этого ты не уезжаешь с тремя очками в кармане".

"Победа стала бы заслуженной наградой для нас. Особенно неприятно, что в параллельном матче Украина обыграла Испанию. Теперь нам надо побеждать в двух оставшихся играх, в этом нет никаких сомнений", — цитирует Видмера официальный сайт УЕФА.

Ранее свое мнение о матче против немцев и победе сборной Украины над испанцами высказал голкипер Ян Зоммер.