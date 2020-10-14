Лига наций

Команда Шевченко оказалась не по зубам испанцам в повторном матче.

В рамках поединка Лиги наций сборная Украины в родных стенах сумела добыть минимальную победу над Испанией (1:0).

Примечательно, что команда Шевченко сумела прервать 15-матчевую серию "фурии рохи" без поражений в официальных и контрольных поединках.

Последний раз испанцы проигрывали почти два года назад — в ноябре 2018 года сборная уступила на выезде Хорватии (2:3).

Ранее свою оценку прошедшей победы украинской команды дал главный тренер сборной Андрей Шевченко.