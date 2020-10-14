Команда Шевченко оказалась не по зубам испанцам в повторном матче.
сборная Украины, фото Динамо
14 октября 2020, 09:55
В рамках поединка Лиги наций сборная Украины в родных стенах сумела добыть минимальную победу над Испанией (1:0).
Примечательно, что команда Шевченко сумела прервать 15-матчевую серию "фурии рохи" без поражений в официальных и контрольных поединках.
Последний раз испанцы проигрывали почти два года назад — в ноябре 2018 года сборная уступила на выезде Хорватии (2:3).
Ранее свою оценку прошедшей победы украинской команды дал главный тренер сборной Андрей Шевченко.