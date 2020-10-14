Лига наций

Президент Динамо прокомментировал победу украинцев в минувшем поединке Лиги наций против "Фурии Рохи".

Сборная Украины одержала сенсационную победу над Испанией в поединке элитного дивизиона Лиги наций, а автором единственного гола стал Виктор Цыганков. В данном матче не смогли принять участие ряд ключевых игроков, включая некоторых футболистов Шахтера, но это не помешало команде Андрея Шевченко добыть первую в истории победу над "Фурией Рохой".

Множество футболистов Динамо приняли непосредственное участие в матче с испанцами, поэтому президент киевского клуба Игорь Суркис решил поделиться эмоциями от выступления "бело-синих" в минувшей встрече за сборную Украины.

"Приятно, что в составе сборной Украины играло десять воспитанников Динамо. Мы не знаем, как бы складывались обстоятельства, если бы сборная играла в оптимальном составе. Возможно, тогда мы бы не проиграли Франции 1:7, а также Германии. А в третьем матче против Испании положили бы и ее на лопатки".

"Когда наши ребята вышли на поле и пели гимн, я по глазам понял, что будет бой не на жизнь, а на смерть. На поле было одиннадцать гладиаторов и главный тренер, который сумел свою команду смотивировать и поддержать победный дух. Молодцы, что впервые в истории победили испанцев, была великолепная игра. Да, мы понимаем, что не можем владеть мячом с этой командой, но все действия были организованными и компактными. У нашей сборной был один момент, и Цыганков его реализовал. Это лишний раз доказывает футболистам Динамо, что можно на равных играть с Барселоной и Ювентусом, никого не бояться, но при этом выполнять тренерскую установку".

"Еще два месяца назад могли ли мы представить, что Забарный будет основным футболистом сборной Украины? Что Миколенко будет играть не слева, а в центре защиты? Что Караваев выйдет не справа, а слева и великолепно проведет матч на этом фланге? Кому нужно сказать спасибо? Луческу. В частности, он дал Караваеву достаточно игрового времени, чтобы тот находился в оптимальной форме".

"А что творит Бущан! Дай бог, чтобы он продолжал в том же духе и за Динамо. Я доволен и счастлив, что обстоятельства позволили Жоре сыграть в этих матчах. Ребята должны понимать, что на поле против них играет 11 таких же футболистов. Нужно просто, чтобы удача в день матча была на нашей стороне, как это произошло вчера", — заявил Игорь Суркис в комментарии пресс-службе Динамо.

Напомним, что смотреть смотреть видео голов и обзор матча Украина — Испания вы можете на Football.ua. По версии наших читателей, лучшим игроком минувшего поединка Лиги наций в составе "желто-синих" стал голкипер Георгий Бущан.