Лига наций

За два поединка украинский голкипер совершил 20 сейвов, что на 4 больше чем у его ближайших преследователей.

Вратарь киевского Динамо и сборной Украины Георгий Бущан стал одним из главных героев прошлого поединка Лиги наций против Испании, который завершился для "желто-синих" исторической победой (1:0).

Украинский голкипер неоднократно выручал свою команду, благодаря чему возглавил список по общему количеству совершенных сейвов в текущем розыгрыше Лиги наций.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Бущан принял участие в двух матчах турнира против Германии (1:2) и Испании (1:0), в которых ему удалось совершить 20 сейвов.

Ближайшими преследователями украинца являются Анри Бонелло из Мальты и Жозеп Гомес из Андорры, совершившие по 16 сейвов, при этом на их счету по четыре поединка в Лиги наций-2020/21.

Напомним, что смотреть смотреть видео голов и обзор матча Украина — Испания вы можете на Football.ua. По версии наших читателей, лучшим игроком минувшего поединка Лиги наций в составе "желто-синих" стал именно Георгий Бущан.