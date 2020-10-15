Лига наций

Наставник сборной Италии высказался о ничьей в матче Лиги наций с Нидерландами.

В поединке элитного дивизиона Лиги наций сборная Италии сыграла вничью с Нидерландами. Главный тренер итальянцев Роберто Манчини поделился эмоциями от результата, который удалось добыть его команде.

"Это была красивая игра, зрелищная битва, в которой обе команды пытались добыть победу до самого финального свистка. Нидерланды — отличная команда. Может быть, некоторые не согласны с этим после нашей победы в сентябре, но это произошло просто потому что мы показали тогда отличный уровень игры".

"Нидерланды впервые сыграли с пятью защитниками. Это означает, что они адаптировались к нам после нашей первой встречи. Знали, что это будет тяжелый поединок. Мы атаковали, и я думаю, что в целом мы создали больше моментов", — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Нидерланды — Италия вы можете на Football.ua.