Лига наций

Главный тренер сборной Франции доволен октябрьскими матчами команды.

Сборная Франции в октябре обыграла в товарищеской игре Украину (7:1), а в Лиге наций сыграла вничью с Португалией (0:0) и справилась с хорватами (2:1).

"Это был хороший месяц для нас. Мы закончили его победой, что очень хорошо. Статус чемпионов мира не приносит победы по щелчку пальца. Нам тоже нужно смотреть, как играет соперник", — цитирует Дешама официальный сайт УЕФА со ссылкой на TF1.

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Французы после четырех туров Лиги наций делят первую строчку с португальцами, набрав по 10 очков.

Следующую игру "трехцветные" проведут против Финляндии 11 ноября (товарищеская встреча), а затем 14 ноября встретятся с Португалией, а 17 ноября со Швецией в Лига наций.