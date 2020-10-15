Лига наций

Хорватский защитник прокомментировал поражение от Франции.

Хорватия в домашнем поединке Лиги наций уступила дома Франции 1:2. Защитник "клетчатых" Деян Ловрен считает, что команда должна извлечь уроки из этого поражения.

"Мы не очень здорово начали первые 15 минут. После этого мы выложились и сыграли намного лучше. Но это Франция, ей достаточно одного момента, если ты потерял концентрацию", — цитирует Ловрена официальный сайт УЕФА.

"Играть против Франции – это разочарование. Ты действуешь хорошо, но победа достается французам. Мы извлечем из этого уроки".

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Хорватия после четырех туров Лиги наций занимает третье место в группе, на три очка опережая шведов и на семь отставая от французов и португальцев.