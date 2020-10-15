Лига наций

Игрок прокомментировал свое выступление в игре против Швеции.

Крайний полузащитник сборной Португалии Диогу Жота, который сделал дубль в матче против Швеции (3:0), высказал свое мнение о том, что ему пришлось заменить Криштиану Роналду, которого обнаружили коронавирус.

"Это было одно из моих лучших выступлений для моей страны. У нас получился отличный результат против шведской команды, против которой нелегко играть, поэтому мы можем гордиться".

"Никакого давления, заменяя Роналду, не было. Мы профессионалы. Я думаю, что это мой высший момент в карьере. Перейти в Ливерпуль было большим шагом в моей карьере, и я снова начал играть в сборной, я должен продолжать делать все возможное", — цитирует игрока Goal.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча между Португалией и Швецией.