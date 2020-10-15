Лига наций

Голкипер сборной — о матчах против топ-команд.

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал прошедшие поединки национальной команды.

"В первые 30 минут против сильной команды надо заставить соперника сбавить темп, больше работать с мячом. Если команда выдерживает эти 30 минут, тогда тебе легке, и можно рассчитывать на другую игру. Поэтому на выезде с Испанией мы на третьей минуте получили гол и было тяжело. По индивидуальному мастерству они выше нас. Мы может противопоставить организацию игры. Это и показала ответная игра против испанцев".

"В первом тайме продержались, потом выдохнули, поняли, что можно играть и создали пару моментов. В итоге, подловили испанцев на контратаке. Вот и все. Это огромный объем работы. Все ребята играли с огромной самоотдачей. Пока, с такими соперниками, мы можем только так играть".

"Против топ-сборных мы находимся без мяча. Мы хотим играть с ним, но такие соперники возможности не дают играть первым номером. Значит надо организовано играть вторым номером", — сказал Пятов.

Ранее свое мнение о матчах против топ-соперников высказал защитник сборной Украины Александр Караваев.

Football.ua