Лига наций

Хавбек рассказал о выступлениях под руководством наставника.

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко заявил, что помогает удерживать психологическую стойкость в поединках.

"В первую очередь, это большая заслуга тренера. Он всегда подбирает нужные слова для поддержки. Немаловажна реакция игроков, чтобы не зацикливаться, а идти дальше. Вчера проиграли — сегодня выиграли. Нужно жить сегодняшним днем, забывать былые заслуги и поражения".

"Мы играли против трех топ-сборных, и у каждой игроки мирового уровня. Кто больше всего понравился? Тони Кроос — это сумасшедший игрок. И Йосуа Киммих. Это два футболиста, которые мне очень понравились", — сказал Шапаренко.

Ранее свое мнение о поединках против испанцев высказал голкипер сборной Андрей Пятов.

Football.ua