Лига наций

Блеснувший в Лиге чемпионов форвард Боруссии М Маркус Тюрам не остался не замеченным.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вызвал на ноябрьские матчи Лиги наций 26 футболистов – сообщил официальный Твиттер национальной команды.

В числе приглашенных — нападающий Боруссии М Маркус Тюрам, для которого вызов в "ле бле" является первым в карьере.

Сын легендарного Лилиана Тюрама давно обратил на себя внимание бывшего партнера по сборной своего отца, но окончательно убедил Дешама в своей необходимости дублем в ворота Реала и отличной игрой против Интера и Шахтера.

В Ноябре сборная Франции сыграет товарищеский матч с Финляндией (11 ноября), после чего в Лиге наций встретится с Португалией (14 ноября), с которой делит первое-второе места в группе А3, и Швецией (17 ноября).