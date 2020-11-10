Лига наций

Украинский вратарь рассказал о подготовке "желто-синих" к ноябрьским матчам национальных команд.

Сборная Украины продолжает свой тренировочный сбор в Киеве, активно готовясь к товарищескому поединку против Польши и предстоящим матчах со сборными Германии и Швейцарии в рамках элитного дивизиона Лиги наций.

Голкипер украинской команды Андрей Лунин поделился ожиданиями от спарринга с поляками и высказался о серьезной конкуренции в стане "бело-синих" на его позиции.

"Это последний сбор команды в этом году, а следующий будет уже через полгода, поэтому хочется максимально выложиться на тренировках. В сборной Украины всегда была серьезная конкуренция, особенно на вратарской позиции. В этом нет никаких проблем".

"Спарринг с Польшей? Мы уже играли с Францией. Это хорошо, что у нас есть возможность выступать против серьезных соперников. Благодаря этому мы становимся лучше. Выйду ли я в старте? Все зависит от Андрея Николаевича. Я всегда готов", — заявил Лунин в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Польшей 11 ноября в рамках подготовки к двум поединкам Лиги наций. Со сборной Германии украинцы встретятся 14 ноября, а со Швейцарией — 17 ноября.