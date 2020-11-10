Лига наций

Подопечные Шевченко померяются силами с немцами.

В рамках пятого тура элитного дивизиона Лиги наций сборная Украины проведет гостевой поединок против сборной Германии, который состоится в субботу, 14 ноября, на стадионе РБ Арена, в Лейпциге.

В прямом эфире поединок между Германией и Украиной покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в 21:35 по киевскому времени, а непосредственно сам матч – в 21:45.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, а после финального свистка на нашем сайте появятся видео лучших моментов игры.

Букмекеры считают, что фаворитом данного противостояния является сборная Германии.