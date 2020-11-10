Лига наций

Коронавирус помешал 21-летнему украинцу выступить за "желто-синих" в ноябрьских матчах Лиги наций.

Центральный защитник киевского Динамо Денис Попов вспомним, как начиналась его путь в футболе.

"Карьеру начал, когда просто занимался в селе футболом параллельно с волейболом. Футбол был у меня как альтернатива. Занятий было у меня много, но родители не хотели отпускать, потому что я был самый маленький в семье. Им было страшно, они переживали, но сестры смогли уговорить, что нужно попробовать, рискнуть и как-то так уболтали их".

Украинский центрбек также рассказал, игра каких экс-футболистов Динамо оборонительного плана ему нравилась больше всего.

"Тарас Михалик был очень хороший и сильный игрок и мне нравилось, как играл Женя Хачериди. С папой мы всегда смотрели игры сборной и папе очень нравился Хачериди, и мне тоже. Я помню как-то проходил по базе, еще в академии, и мне было страшно даже к нему подойти, чтобы попросить сфотографироваться. Я боялся, что вдруг откажет, или еще что, не ловко себя чувствовал. Но он нормальный парень, согласился — сфоткались. У меня до сих пор эта фотка есть. Я на него смотрел вверх и мне он показался таким здоровым, и я думал, как он такой большой".

Тренерский штаб Андрея Шевченко вызвал Дениса Попова на тренировочный сбор национальной команды Украины перед поединками Лиги наций против Германии и Швейцарии, но футболист сдал положительный тест на коронавирус.

"Приятно быть там, находится в той атмосфере. На футбольном поле все всё видят, поэтому есть кому вызывать, выбирать и ставить играть. Я общаюсь с ребятами, там с Колей Шапаренко, он много чего рассказывал, поэтому хочется туда приехать, и не просто приехать, но, возможно, и помочь сборной, продемонстрировать свои лучшие качества".

"Такова футбольная жизнь непредсказуема — не знаешь, что будет завтра и нужно быть ко всему готовым. Было приятно оказаться в списке, но потом "бах", за секунду можно сказать всё изменилось. Я был мыслями уже там, хотел сыграть, потренироваться, с ребятами познакомиться. Это мечта, мечта любого футболиста, особенно молодого. Вон ребята поехали, говорили, что им все нравится, все хорошо, конечно это мечта", — заявил Денис Попов в интервью Football Hub.

В текущем сезоне украинский центрбек провел в футболке киевского Динамо восемь поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и заработал два предупреждения.