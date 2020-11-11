Лига наций

Стал известен список игроков, которые смогут сыграть в товарищеском поединке.

Сборная Украины в рамках контрольной встречи будет противостоять сборной Польши. Андрей Шевченко определился со списком игроков, которые смогут принять участие в матче.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной сборной, в заявку на сегодняшнюю игру с Польшей не попали полузащитник Шахтера Тарас Степаненко и вратарь Ворсклы Дмитрий Резник.

Заявка сборной Украины по номерам:

1. Юрий Панькив,

2. Эдуард Соболь,

3. Илья Забарный,

4. Сергей Кривцов,

5. Сергей Сидорчук,

6. Евгений Чеберко,

7. Андрей Ярмоленко,

8. Руслан Малиновский,

9. Роман Яремчук,

10. Жуниор Мораес,

11. Марлос,

12. Андрей Пятов,

13. Ефим Конопля,

14. Игорь Харатин,

15. Виктор Цыганков,

16. Богдан Михайличенко,

17. Александр Зинченко,

18. Валерий Бондарь,

19. Александр Зубков,

20. Виктор Коваленко,

21. Евгений Макаренко,

22. Николай Матвиенко,

23 Андрей Лунин.

Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Польшей 11 ноября в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка в можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.