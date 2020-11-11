Лига наций

Защитник Шахтера Валерий Бондарь вышел на замену в матче против Польши.

Товарищеский матч Польша — Украина стал первым для защитника Шахтера Валерия Бондаря в составе национальной сборной Украины.

Бондарь вышел на замену на 64-й минуте вместо Ефима Конопли при счете 2:0 в пользу хозяев.

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