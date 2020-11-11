Лига наций 11 ноября 2020, 23:30 Бондарь дебютировал в сборной Украины Защитник Шахтера Валерий Бондарь вышел на замену в матче против Польши. Валерий Бондарь 11 ноября 2020, 23:30 Товарищеский матч Польша — Украина стал первым для защитника Шахтера Валерия Бондаря в составе национальной сборной Украины. Бондарь вышел на замену на 64-й минуте вместо Ефима Конопли при счете 2:0 в пользу хозяев. Следить за ходом матча вы можете по онлайн-трансляции на Football.ua. Люди Валерий Бондарь Команды Украина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте