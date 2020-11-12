Украина

Специалист поделился мнением об игре.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды в товарищеском матче против Польши (2:0).

"Единственное, чем я сегодня не доволен — это результат. Мы показали очень хороший футбол, но нам не хватило реализации моментов. Мы допустили две ошибки и очень сильно за них поплатились".

"Это футбол, не надо делать драмы. Я доволен игрой и своими футболистами. Если мы не берем во внимание результат, то я однозначно занесу сегодняшний матч как позитивный".

"Сегодня мы пытались сбалансировать состав, впереди нас ждут важные игры. С точки зрения товарищеской игры, мы получили важную информацию, а какую-то общую оценку давать не вижу смысла".

"У нас отличные футболисты, но бывают дни, когда ты не забиваешь. Структурная игра была сегодня очень хорошая, были хорошие комбинации в обороне, играли компактно, но допустили две ошибки. Считаю, что должны дорабатывать с реализацией, и я буду общаться об этом со своими игроками. Мы не заслуживали поражения сегодня".

"Отсутствие Буяльского? У нас достаточно полузащитников. Есть костяк, но я рассматриваю Виталия как кандидата. Я всегда был доволен его игрой и отношением".

Также специалист рассказал, почему не внес в заявку на игру Тараса Степаненко.

"Это плановое решение, дали ему возможность отдохнуть, многие ребята еще восстанавливаются после коронавируса. Некоторые восстановились быстрее, некоторым тяжело, но для меня самое важное, что каждый из них приезжает сюда с огромным желанием помочь национальной команде", — сказал Шевченко на пресс-конференции.