Лига наций

Нидерландский специалист неудачно начал работу в стане "оранжевых".

Сборная Нидерландов сыграла вничью с командой Испании в товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к предстоящим матчам Лиги наций.

Для Франка де Бура эта встреча стала четвертой на посту главного тренера нидерландской команды, при этом "оранжевые" пока не добыли ни одной победи при новом наставнике.

Таким образом, одно поражение и три ничьи сделали Франка де Бура первым главным тренером в истории сборной Нидерландов, которому не удалось добыть ни одной победы в своих первых четырех матчах на данной должности.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Нидерланды — Испания вы можете на Football.ua.