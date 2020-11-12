Лига наций

Украинский центрбек высказался о матче с Польшей, который стал для него первым за сборную Украины.

Сборная Украины потерпела поражение в товарищеском поединке с командой Польши, который прошел в рамках подготовки к предстоящим матчам Лиги наций против Германии и Швейцарии.

Центральный защитник Валерий Бондарь, для которого минувшая встреча стала первой в футболке "желто-синих", поделился эмоциями от своего дебюта за национальную команду Украины.

"Очень долго к этому шел, стремился. Очень важный день в моей жизни, для моей семьи и моей девушки. Это моя опора и поддержка, которая всегда ведет меня вперед. Приятно очень дебютировать, хоть и не смогли сегодня победить".

"Выходить с ребятами в национальной сборной — это огромная ответственность и честь. Хороший футболист должен приспосабливаться в игре, выходить и помогать на любой позиции. Мы все профессионалы. Если тренер выпускает на ту или иную позицию, нужно сыграть и помочь своей команде", — заявил Бондарь в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Польша — Украина вы можете на Football.ua.