Лига наций

Главный тренер национальной команды анонсировал возможное усиление.

Андрей Шевченко после матча против сборной Германии (1:3) заявил, что национальная команда сможет довызвать футболистов перед игрой против Швейцарии.

"У нас есть возможность довызвать игроков. Завтра летит самолет из Киева, чтобы забрать игроков, которые заразились...Сегодня мы подумаем", — заявил Шевченко на послематчевой пресс-конференции.

В последнем туре группового раунда Лиги наций УЕФА сборная Украины сыграет в гостях против Швейцарии.