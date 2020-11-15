Лига наций

Лидер атак действующих обладателей трофея Лиги наций УЕФА сделал заявление после поражения от Франции.

В матче пятого тура Лиги наций УЕФА сборная Португалии на своем поле принимала триумфаторов прошлого розыгрыша чемпионата мира — Францию. Подопечные Фернанду Сантуш, по итогам противостояния, минимально уступили (0:1) своим главным оппонентам в квартете, в результате чего были вынуждены досрочно прекратить защиту титула в данном состязании.

Португалия — Франция 0:1 Видео гола и обзор матча

После досадного результата, главный тренер "европейских селесао" высказал свое мнение по поводу прошедшей игры, а уже на следующий день слово взял ведущий игрок команды — нападающий Криштиану Роналду, разместив в своем Instagram-аккаунте публикацию с соответствующим содержанием.



"Все игры нас чему-то учат. К сожалению, мы не достигли своей цели. Надо поднять голову и гордиться всем, чего мы добились вместе!", — таким было содержание сообщения от капитана сборной Португалии.

В своем последнем матче группового этапа, который уже не будет иметь никакого турнирного значения, сборная Португалии сыграет гостевой поединок против Хорватии. Встреча пройдет во вторник, 17 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.