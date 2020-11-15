Лига наций

Голкипер сборной Германии высказался о победе над Украиной в матче Лиги наций.

Сборная Украины уступила Германии в выездном поединке пятого тура элитного дивизиона Лиги наций со счетом 1:3. Голкипер "бундестим" Мануэль Нойер поделился впечатлениями от игры подопечных Андрея Шевченко и результата минувшего матча.

"Очень важно снова победить, нам это удалось. У нас были очень хорошие моменты. Также все удавалось. Считаю, мы победили заслуженно".

"Украина играла очень уверенно с мячом, очень остро через центр. Не всегда было просто обороняться. Считаю, мы уверенно и заслуженно победили. Можем теперь с дополнительной уверенностью двигаться к матчу с Испанией", — заявил Нойер в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги наций сборную Украины ожидает гостевое противостояние со Швейцарией. Этот матч состоится во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени, а за его событиями вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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