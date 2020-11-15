Лига наций

Менеджер доволен развитием футболиста.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что полузащитник Адриен Рабио сумел улучшить свою игру в составе Ювентуса.

"Он сильно вырос. После ПСЖ были сложные моменты, и это было тяжелое начало его карьеры в Юве. Я не могу сказать, что он изменился, но он уже не тот игрок, что прежде.

Сейчас между нами существует доверие, и мы продолжаем обсуждать вопросы. Он не сомневается, играет ли он слишком глубоко или более продвинуто. У него есть способность адаптироваться.

Я знаю клуб, за который он играет. Когда вы там, вы делаете то, что вам говорят. Если вы отказываетесь делать то, что они говорят, вас нет", — цитирует Дешама Goal.

Ранее французский специалист прокомментировал победу в матче против Португалии (1:0).