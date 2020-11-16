Лига наций

Football.ua рассказывает о перспективах национальной команды в турнире.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги наций сборная Украины уступила Германии на выезде со счетом 1:3. Тем самым, подопечные Андрея Шевченко утратили шансы выйти в финальную часть турнира, заняв первое место.

Однако сборная Украины может понизиться в дивизион B при некоторых раскладах.

Что нужно сборной Украины, чтобы остаться в элитном дивизионе?

Для избежания понижения в классе нужно не занять четвертую строчку квартета. Опуститься на последнее место подопечные Шевченко смогут только при поражении от Швейцарии. Победа над соперником и даже ничейный результат гарантируют украинцам третьем место.

Отметим, что при определенном счете сборную Украины может устроить даже поражение. В Лиге наций при равенстве очков учитываются результаты очных встреч.

Ввиду этого, благодаря победе в первом круге со счетом 2:1, сборная Украины может сохранить прописку в дивизионе при поражении с минимальным разрывом в счете и не менее двух забитых голах: 2:3, 3:4, 4:5 и т.д..

В любом другом случае Украина отправится в дивизион В. При счете 0:1 за Швейцарию сыграет выездной гол. При итоге 1:2 — подопечные Шевченко уступят из-за худшей разницы голов (-5 против -2 у швейцарцев).

Чем важен дивизион А?

Что же дает сохранение прописки в элитном дивизионе? За что бороться? В первую очередь, это гарантированные шесть поединков против ТОП-сборных. Андрей Шевченко на последней пресс-конференции отметил, что строит молодую команду, а потому не вызывает опытных бойцов сродни Чигринскому.

Для молодых футболистов такие игры очень важны для того, чтобы получить опыт при не максимально высокой ответственности. Тренерский штаб же может наигрывать схемы для важнейших игр против топ-команд уже в отборах и финальных частях больших форумов. Да и избавиться от банального страха перед громким именем оппонента такие встречи очень помогут.

Для примера, команды, которые будут гарантировано выступать в дивизионе А Лиги наций: Португалия, Франция, Бельгия, Англия, Дания, Польша, Нидерланды, Италия. Дивизион В, в свою очередь, могут представить Чехия, Норвегия, Румыния, Израиль, Венгрия, Турция или Финляндия (многие из них могут выйти в Лигу А или опуститься в Лигу С).

Прогноз Football.ua:

Ожидаем, что сборная Украины не уступит швейцарцам и без особой нервотрепки сохранит прописку в элитном дивизионе. В первом поединке подопечные Андрея Шевченко здорово разобрались с соперником. Ждем подобного еще раз.

Матч Швейцария – Украина должен состоятся завтра, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.