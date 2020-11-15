Лига наций

Football.ua собрал мнения болельщиков и немецкой прессы о матче украинской национальной команды в Лиге наций.

В пятом туре группового раунда Лиги наций сборная Украины проиграла Германии и упустила возможность обеспечить себе прописку в лиге А и сохранить шанс попасть в "финал четырех". Однако игра команды Андрея Шевченко, несмотря на колоссальные кадровые потери, оставила хорошее впечатление, и это отметили СМИ и болельщики.

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“Еще перед товарищеским матчем против Чехии Лев сказал, что в трех ноябрьских матчах начинается отбор кандидатов в сборную на Евро-2020, но при этом и результат в Лиге наций очень важен. В итоге все сложилось довольно удачно".

"Да, первые 20 минут не впечатлили. Украинцы были более уверенны и решительны и справедливо повели в счете. К счастью, нашлись лидеры, сумевшие переломить ход игры. Прежде всего — Горецка".

"В итоге — уверенная победа и лидерство перед последним туром с Испанией. Но не стоит обольщаться, ведь Украина во втором тайме трижды (!) попадала в штангу".

Kicker

“Спасибо Горецке, Вернеру и штангам — Германия на первом месте! В очередной раз приходится говорить о слабом старте немецкой команды, но стоит похвалить ребят за быструю и правильную реакцию на пропущенный мяч".

"Лев, как и обещал, использовал всех сильнейших на данный момент (Кроос отсутствовал из-за дисквалификации, а Киммих — из-за травмы), а вот Шевченко не позавидуешь. Из-за коронавируса он буквально перед матчем потерял четырех ключевых футболистов, а по сравнению с товарищеским матчем с Польшей сделал 6 замен в старте. Несмотря на это, украинская команда играла смело и совершенно не пряталась. Показательным можно считать момент, когда Зубков проявил волю, отобрал мяч и дал возможность Яремчуку открыть счет".

"В целом, можно сказать, что результат справедлив. Да, Фортуна явно отвернулась от Украины, если учесть, сколько раз мяч, который мог оказаться в воротах, попадал в штангу, но ведь и Германия могла забить четвертый".

Sport 1

"Украина шокировала оборону Германии в первом тайме. После резкого старта хозяева явно немного расслабились, и быстро были спущены с небес на землю резким ударом Яремчука".

"Сигнал был услышан и понят правильно, завелся Горецка и завел остальных, но итоговый счет мог бы и не быть таким комфортным, если бы мяч после ударов Зинченко, Марлоса и Мораеса не попадал в штангу".

Что касается болельщиков сборной Украины, то им, конечно, тяжело было смириться с итоговым результатом после столь резвого начала, но и они отдали должное Андрею Шевченко и его подопечным.

Ви тільки подумайте. Вони не змогли забити Польші, але забили Німеччині. Не забили ПОЛЬШІ, але забити НІМЕЧЧИНІ. НОЄРУ. ТОМУ САМОМУ НОЄРУ #GERUKR — Yana (@JaneKr_) November 14, 2020

Я казала, що люблю Ноєра. І не перестану це казати. Молодець, гарно пропустив м’яч.#GERUKR — Золото Карпат (@hedgehog694) November 14, 2020

Не удалось всё же нашим отличиться во 2 тайме, хотя было 3 удара в штангу. Германия уверенно побеждает, неплохая игра с моментами (но без реализации) в исполнении сборной Украины. Главное, что Испания всё же свои очки со Швейцарией взяла, хотя до 89 мин испанцы уступали#GERUKR pic.twitter.com/qzWrX3nJ18 — Lera Kumudzhyieva (@turquoise_hotel) November 14, 2020

Германия-Украина 3:1 Пять сантиметров фарта, именно такая разница лишила сборную Украины положительного результата в... Опубліковано заховайлом вячеславом Субота, 14 листопада 2020 р.

В шестом туре Украина сыграет против Швейцарии, и для того, чтобы сохранить прописку в лиге А, нашей сборной надо не проиграть или минимально проиграть при условии, что в матче будет забито 5 и более мячей.