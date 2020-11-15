Лига наций

Подопечные Андрея Шевченко прошли тестирование.

Представители сборной Украины сдали тесты на коронавирус, по итогам которых новых заражений не выявили, сообщает официальный сайт УАФ.

Тренерский штаб Андрея Шевченко решил довызвать трех новых футболистов из молодежной команды - вызов в сборную страны получили полузащитники Днепра-1 Сергей Булеца и Александр Назаренко, а также хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков.

Напомним, поединок заключительного тура группового этапа Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины состоится во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

Следить за событиями этой встречи вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.