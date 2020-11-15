Представители сборной Украины сдали тесты на коронавирус, по итогам которых новых заражений не выявили, сообщает официальный сайт УАФ.

Тренерский штаб Андрея Шевченко решил довызвать трех новых футболистов из молодежной команды - вызов в сборную страны получили полузащитники Днепра-1 Сергей Булеца и Александр Назаренко, а также хавбек донецкого Шахтера Георгий Судаков.  

Напомним, поединок заключительного тура группового этапа Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины состоится во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени. 

Следить за событиями этой встречи вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua. 