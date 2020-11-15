Лига наций

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги наций.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги наций дивизиона C Беларусь добыла уверенную победу над Литвой со счетом 2:0.

Уже на 5-й минуте Яблонский вывел свою команду вперед, а затем Эбонг забил дебютный гол за сборную Беларуси и установил конечный счет поединка.

Смотрите видео голов и обзор матча Беларусь — Литва:



Беларусь — Литва 2:0

Голы: Яблонский, 5, Эбонг, 20

Беларусь: Хаткевич — Сачивко, Поляков, Бордачев, Стасевич (Антилевский, 82) — Юзепчук, Яблонский, Кендыш (Маевский, 58), Эбонг — Лисакович (Бахар, 72), Скавыш (Климович, 81).

Литва: Шведкаускас — Гашпуйтис, Гирдвайнис, Вайткунас, Бенета — Уткус (Романовский, 76), Сливка, Ласицкас (Лаукжямис, 46), Элешюс (Сиргедас, 55) — Казлаускас (Велюлис, 55), Новиковас (Петравичюс, 82).

Предупреждения: Юзепчук — Ласицкас, Гирдвайнис