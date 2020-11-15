Лига наций

Беларусы отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Беларусь принимала Литву в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги наций и добилась победы с комфортным счетом.

Два гола в дебюте поединка от Яблонского и Эбонга позволили набрать три очка и укрепиться на первом месте.

Беларусь — Литва 2:0

Голы: Яблонский, 5, Эбонг, 20

Беларусь: Хаткевич — Сачивко, Поляков, Бордачев, Стасевич (Антилевский, 82) — Юзепчук, Яблонский, Кендыш (Маевский, 58), Эбонг — Лисакович (Бахар, 72), Скавыш (Климович, 81).

Литва: Шведкаускас — Гашпуйтис, Гирдвайнис, Вайткунас, Бенета — Уткус (Романовский, 76), Сливка, Ласицкас (Лаукжямис, 46), Элешюс (Сиргедас, 55) — Казлаускас (Велюлис, 55), Новиковас (Петравичюс, 82).

Предупреждения: Юзепчук — Ласицкас, Гирдвайнис