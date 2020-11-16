Лига наций

Представители СМИ не смогли задать свои вопросы главному тренеру сборной Украины из-за технических неполадок.

Сборная Украины уже в скором времени проведет ключевой гостевой поединок в рамках Лиги наций УЕФА, а соперником "желто-синих" станет национальная команда Швейцарии.

Предматчевая пресс-конференция главного тренера нашей сборной Андрея Шевченко была запланирована на 18:30 по киевскому времени, но из-за последствий выявления коронавируса ее перенесли на 20:30.

После того, как Украинская ассоциация футбола запустила прямой эфир, отсутствовало звуковое сопровождение. Однако, помимо этого, у журналистов появились проблемы с подсоединением к каналу в Zoom. Из-за технических неполадок пресс-конференцию в итоге отменили, а причины их появления на данный момент неизвестны.

Напомним, организаторы матча между Швейцарией и Украиной в последний момент решили, что игроки "желто-синих" должны сдать ПЛР-тесты, результаты которых определят решение о проведении матча или нет.

Поединок Швейцария — Украина изначально планировалось провести во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени.