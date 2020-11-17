Лига наций

Football.ua представляет анонс поединка национальных сборных Испании и Германии в заключительном матче Лиги Наций.

Билет в плей-офф Лиги наций УЕФА от квартета А4 все еще остается без своего владельца. Явные фавориты группы с участием сборной Украины, по состоянию на момент жеребьевки, сумели отвоевать предписанные им позиции, поэтому в последнем туре группового этапа будут заинтересованы лишь в очной борьбе за почетное право получить более плотный календарь международных матчей следующей весной.

Испания — Германия

17 ноября, вторник, 21:45. Эстадио Ла Картуха Де Севиль, Севилья. Андреас Экберг (Швеция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканалах Футбол 2.

Подопечные Йоахима Лева будут находится в более выгодном положении в предстоящей игре. Германии удалось за счет двух побед над Украиной и отсутствия поражений по ходу матчей группового турнира добиться преимущества в один балл над своими ближайшими преследователями, поэтому в севильском поединке "Бундестим" будет играть на два возможных исхода: победу или ничью.

Очевидно, что в данной ситуации у коллектива Луиса Энрике не будет иного выхода, кроме как всеми силами цепляться за возможный успех в домашнем поединке. Благоприятные расклады для Испании сильно подпортило не столько поражение от Украины в Киеве (0:1), сколько ничейный исход матча со Швейцарией (1:1), в котором капитан "Фурии Роха" Серхио Рамос не смог реализовать сразу два одиннадцатиметровых удара при счете 1:0 на табло не в пользу его команды.

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Уже точно известно, что сборной Испании в предстоящей игре не сможет помочь опорный полузащитник Серхио Бускетс, который получил повреждение по ходу игры пятого тура против Швейцарии, после чего был заменен в перерыве на Серхио Каналеса. У Германии стоит отметить возможное выпадение из обоймы центрального защитника Никласа Зюле из-за проблем с коленом.

В игре первого круга, которая проходила в Штутгарте, команда Луиса Энрике была вынужден спасаться от поражения на шестой минуте компенсированного времени. Позволить набрать хотя бы одно очко своей команде смог помочь фланговый защитник Хосе Луис Гайя (1:1). В целом, официальные поединки между этими сборными никогда не радовали изобилием забитых мячей. Тем более актуальной будет эта проблема в игре со столь определяющим для команд значением.

Статистика личных встреч

Всего игр: 12 (3 побед Испании, 4 ничьи, 5 побед Германии), разница голов 9:13

На поле Испании: 2 игры (0 побед Испании, 1 ничья, 1 победа Германии), разница голов 1:2

На поле Германии: 10 игр (3 победы Испании, 3 ничьих, 4 победы Германии), разница голов 8:11

Самый результативный матч: 2:1 (20.07.1996, 02.07.1982).