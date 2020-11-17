Лига наций

Подопечные Дешама обыграли шведов, оставив их на последнем месте.

Сборная Франции в рамках поединка заключительного тура группового этапа Лиги наций обыграла Швецию со счетом 3:2.

Тем самым, французы отправили шведскую команду на последнее место в турнирной таблице квартета, что привело к вылету в низший дивизион.

Франция — Швеция 3:2

Голы: Жиру, 16, 59, Павар, 36 — Классон, 4, Квайсон, 88

Франция: Льорис — Люка Эрнандес (Динь, 46), Варан (Зума, 46), Кимпембе, Павар — Рабьо (Нзонзи, 78), Сиссоко, Погба — Гризманн, Жиру (Коман, 84), Тюрам (Мбаппе, 58).

Швеция: Ольсен — Линделеф (Хеландер, 66), Даниэльссон, Люстиг (Крафт, 66), Бенгтссон — Ларссон (Каюсте, 87), Ольссон - Кулусевски, Классон (Квайсон, 66), Форсберг — Берг (Исак, 86).

Предупреждение: Ольссон

Отметим, что сборная Франции, в свою очередь, квалифицировалась на финальную часть турнира.