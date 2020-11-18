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Немецкий голкипер знаменательно провел игру против Испании.

Мануэль Нойер вышел в стартовом составе сборной Германии в поединке против Испании. Этот матч стал для него 96-м в футболке национальной сборной.

Мануэль Нойер, тем самым, обошел Зеппа Майера и стал немецким голкипером с наибольшим количеством игр за сборную.

Также вратарь Баварии установил антирекорд, впервые в карьере пропустив шесть мячей.

Произошло это благодаря щедрости сборной Испании. На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Испания — Германия.