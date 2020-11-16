Лига наций

Вратарь сборной Германии поделился ожиданиями от матча против сборной Испании.

Мануэль Нойер считает Испанию одной из величайших команд мира, однако это никак не скажется на матче заключительного тура группового раунда Лиги наций.

"Нам предстоит сыграть против великой команды, одной из величайших в мире, в матче, который определит судьбу первого места в группе, – цитирует AS пресс-конференцию вратаря сборной Германии. – Мы приехали с преимуществом в одно очко, но все может очень быстро измениться".

Отвечая на вопрос, как он отреагирует, если Серхио Рамос получит право пробить пенальти после двух неудач с Швейцарией, Мануэль сказал: "Мы настолько часто встречались с Рамосом и настолько хорошо друг друга знаем, что я не боюсь его пенальти в любом случае. Кстати, он мне уже забивал и, возможно, сделает это снова".

"Когда я выхожу на поле, я перестаю думать о каких-то рекордах, сериях, традициях. Я сосредотачиваюсь на игре, стараюсь не допускать ошибок и стремлюсь к победе. Я счастлив продолжать играть на высшем уровне, получать удовольствие от игры и помогать своим командам".

Матч Испания — Германия состоится во вторник, 17 ноября. Сборная Германии занимает первое место в группе А4, опережая Испанию на 1 очко, и для выхода в "финал четырех", ей достаточно не проиграть.