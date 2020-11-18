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Наставник сборной Испании подвел итоги феноменальной игры его команды в матче против Германии.

В своем заключительном поединке группового раунда Лиги наций УЕФА сборная Испании в Севилье принимала Германию, у которой намеревалась отобрать первую строчку турнирной таблицы квартета А4. Поединки между данными командами редко отмечаются высокой результативностью, однако в этом случае "Красную фурию" было невозможно остановить на пути к чужим воротам (6:0).

Испания — Германия 6:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер испанцев Луис Энрике в своем послематчевом интервью провел анализ сверхуспешного выступления его команды, а также поделился планами на мартовские противостояния. Его слова приводит испанское издание Marca.

"Счастье и радость, — поделился испытываемыми ощущениями наставник, — этот матч был вдохновляющим для моих игроков. Мы продолжили победный путь, а теперь может наслаждаться моментом. По нашему мнению, в группе не было ни одной игры, которую мы бы заслуживали проиграть. Мы забили 13 голов, пропустили три — это просто цифры, но они говорят о многом".

"Победа принадлежит всем, даже тем, кто не выходил на поле. Было бы несправедливо о них не упомянуть — считает Энрике, — Для успеха нам нужен каждый игрок в атаке и защите. У нас был четкий план, и мы не отошли от его выполнения ни разу за все 95 минут".

После поражения от Украины в Киеве (0:1) и ничейного исхода игры против Швейцарии (1:1), на сборную Испании обрушилась критика от местных поклонников. Главный тренер "Фурии роха" считает это нормальной реакцией: "Мы знаем, в какой стране мы находимся. Мы принимаем критику, но в большей степени ее игнорируем. Мы никогда не будем ни хорошими, ни плохими, если не будем ставить перед собой цели и достигать их. Я не думаю, что критика была несправедливой. Вы должны знать, как жить с этим. В болельщиках мы видим только привязанность. Жалко, что сегодня на трибунах не могло быть людей".

Капитан Испании Серхио Рамос был вынужден покинуть пределы поля на 43-й минуте из-за мышечного повреждения, а Серхио Каналес был заменен уже на 12-й, однако Энрике не спешит успокаивать журналистов информацией от медицинского штаба: "Врачи говорят, что это не кажется серьезным, но все может оказаться иначе. Мне жалко клубы травмированных футболистов".

Игру соперников наставник Испании оценил следующим образом: "Они по-прежнему являются одной из лучших команд в мире. Они играли со всеми, кроме Киммиха. Они выставили тех же 10 игроков, что и в прошлой игре, и это могло повлиять. Мы внесли шесть изменений, и это нам помогло. У нас нет фиксированной команды, она может играть с кем угодно, и ничего от этого не изменится".

"Вне сборной находится много игроков, которые могут пополнить ее состав в любой момент, мы с нетерпением ждем встречи с ними в марте. То, что они делают по ходу сезона, оказывает влияние на сборную, однако они должны проявлять себя в клубах, чтобы их заметили. Это наиболее честный подход", — рассуждает о кадровом потенциале Энрике.

"Идея игры против Германии заключалась в том, чтобы играть так, как если бы это был матч чемпионата Европы", — поделился ключом к успеху наставник.

Сборная Испании представит квартет А4 в плей-офф раунде Лиги наций УЕФА следующей весной.