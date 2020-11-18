Лига наций

Игрок сборной Швеции дал комментарий после игры с французами.

Сборная Франции в рамках поединка заключительного тура группового этапа Лиги наций обыграла Швецию со счетом 4:2.

Виктор Классон считает, что шведы могли добиться ничейного результата и сохранить прописку в элитном дивизионе.

"Начиналось все хорошо. Французы создали не так уж и много опасных моментов. Но это классная команда, и те моменты, что у нее были, она реализовала. Соперник был смертельно опасен в штрафной, особенно при контратаках.

Французы сравняли счет слишком быстро. Было чувство, что мы контролируем ситуацию, но затем счет стал 1:1, а после и 1:2. Мы очень старались, но этого оказалось мало.

Мы знали, что Португалия уже победила 3:2, и нам нужно сравнять счет, чтобы обойти хорватов. В концовке мы выложились по максимуму. Мы были близки к успеху, но в итоге пропустили сами. Казалось, что французы вот-вот дрогнут... Жаль, ведь счет мог стать 3:3", — приводит слова Классона официальный сайт УЕФА.

Отметим, что сборная Франции, в свою очередь, квалифицировалась на финальную часть турнира.