Корентен Толиссо не успел восстановиться к матчу против Швеции.
Килиан Мбаппе, Getty Images
16 ноября 2020, 19:16
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам разрешил Корентену Толиссо вернуться в Баварию — сообщает Foot Mercato.
Толиссо так и не успел полностью восстановиться после травмы, а поскольку Франция уже гарантировала себе первое место в группе А3, держать его в сборной нет смысла.
Зато полностью готов играть против Швеции, которая занимает последнее место и вне зависимости от результата матча может покинуть Лигу А.
Матч Франция — Швеция состоится во вторник, 17 ноября.