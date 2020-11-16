Лига наций

Корентен Толиссо не успел восстановиться к матчу против Швеции.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам разрешил Корентену Толиссо вернуться в Баварию — сообщает Foot Mercato.

Толиссо так и не успел полностью восстановиться после травмы, а поскольку Франция уже гарантировала себе первое место в группе А3, держать его в сборной нет смысла.

Зато полностью готов играть против Швеции, которая занимает последнее место и вне зависимости от результата матча может покинуть Лигу А.

Матч Франция — Швеция состоится во вторник, 17 ноября.