Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сборная Франции в рамках поединка заключительного тура группового этапа Лиги наций обыграла Швецию со счетом 4:2.
Обзор матча:
Франция — Швеция 4:2
Голы: Жиру, 16, 59, Павар, 36, Коман, 90+5 — Классон, 4, Квайсон, 88
Франция: Льорис — Люка Эрнандес (Динь, 46), Варан (Зума, 46), Кимпембе, Павар — Рабьо (Нзонзи, 78), Сиссоко, Погба — Гризманн, Жиру (Коман, 84), Тюрам (Мбаппе, 58).
Швеция: Ольсен — Линделеф (Хеландер, 66), Даниэльссон, Люстиг (Крафт, 66), Бенгтссон — Ларссон (Каюсте, 87), Ольссон - Кулусевски, Классон (Квайсон, 66), Форсберг — Берг (Исак, 86).
Предупреждение: Ольссон